25 aprile, Meritocrazia Italia: "Data che per il popolo italiano vuol dire molto"

Meritocrazia Italia "festeggia il 25 aprile. Una data che per il Popolo italiano vuol dire molto. La liberazione diventa uno schema se la si racchiude e circoscrive in un solo giorno. Quella data non dovrebbe essere il simbolo di una festa annuale ma la prospettiva di ogni secondo della nostra esistenza". Così Meritocrazia Italia in una nota firmata dal presidente nazionale Walter Mauriello.

"Liberare è un verbo che sa di aspettativa, di rispetto, di reazione, di garbo, di costruzione e di merito. Liberarci da qualcosa che ci opprime e ci costringe ad un atto sedentario ed omologato dovrebbe essere una missione costante di ognuno di noi. Non basta una manifestazione a lavarci la coscienza per farci apparire liberi - prosegue MI - Ci vorrebbe uno schema di vita realmente differente che conduca ognuno di noi a renderci utili, non solo per la nostra carriera professionale, anche per una corretta applicazione dell’etica e dell’equilibrio sociale. Meritocrazia Italia augura alle istituzioni ed ai cittadini di carpire il significato del termine liberare che non sia mai gemello di quello manipolare".

"Lottiamo insieme per difenderci dagli attacchi di un Mondo del non senso che vede nello strapotere dei Social la formazione socio culturale più importante, tra l’indifferenza di tutti. Attraverso la continua competizione ad essere belli, perfetti, sorridenti e vincenti stiamo di fatto accettando il dominio della finta forma rispetto ad una sostanza che ci ha creati e formati come civiltà. Per questo motivo - conclude la nota - la giornata odierna valga come sprone ad essere modelli di umiltà e di sacrificio che partendo da una frase 'ho sbagliato' possano ricostruire un percorso individuale e collettivo di credibilità e di visione. Noi ci crediamo e per ottenere un concreto risultato saremo sempre al fianco del cittadino comune ed indifeso ma anche delle istituzioni in un gioco di squadra necessario, senza l’ossessione dei sondaggi, che possa far risorgere e vivere dentro di noi il concetto reale di libertà".