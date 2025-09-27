Si chiama Tobia ed è un magnete di voti. Almeno così dice all'Adnkronos Beatrice De Donato, dirigente scolastica da Polignano a Mare in provincia di Bari, coordinatrice di Azzurro donna in Puglia, che porta in giro a Telese Terme, tra politici, curiosi, qualche turista straniero e frequentatori delle terme un barboncino con una bandana tricolore al collo con la scritta Forza Italia.La bandana è arrivata in dono a Beatrice, nota alle cronache per aver ideato la maglietta "Lealista Forever", 12 anni fa, quando fu fondato il Nuovo centrodestra di Angelino Alfano e il mito di Silvio Berlusconi era potenzialmente in declino. Lei invece c’era. Ed andò anche ad Arcore, accomodandosi anche al fianco del Cavaliere. Il suo idolo.

"Ero con altri ad Arcore per fare come sempre gli auguri a Silvio Berlusconi per il suo compleanno, indossavo la maglietta e ne avevo un'altra in mano. Ero al bar quando capii dagli applausi che il presidente era uscito dalla villa a salutarci”, spiega Beatrice, “Così sollevai la maglietta che tenevo, lui mi vide, mi fece passare avanti e mi abbracciò'". Successivamente c’è stato il dono - tramite corriere privato - della bandana alla dirigente pugliese attraverso la deputata Catia Polidori, Coordinatrice nazionale di Azzurro Donna e che nel 2018 aveva avuto Berlusconi come testimone di nozze. “Tobia è un formidabile acchiappavoti”, spiega Beatrice, “è la mascotte di Forza Italia in Puglia e tutti lo amano".