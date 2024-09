Il Comune di Milano si associa al ricorso contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. "Ci siamo associati al ricorso come altri comuni", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'evento di apertura della Green Week. "Quello che posso dire - ha sottolineato Sala - è che confermo che siamo associati al ricorso, ma per le tempistiche non so ancora dire".

A luglio la notizia del ricorso al Tar contro l'intitolazione dell'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi da parte di 9 città, aderenti al Cuv, consorzio urbanistico volontario composto da 9 comuni che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa: Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Ferno, Gola Secca, Lonate Pozzolo, Samarate, Somma Lombardo e Vizzola Ticino.

La reazione della Lega

“Milano è ormai tra le città più insicure d’Italia, da anni non trova una soluzione per il nuovo stadio e ha addirittura perso la finale di Champions 2027 rimediando una figuraccia internazionale, in più ha deciso di tassare e penalizzare i cittadini che non possono permettersi un mezzo di trasporto - a due o a quattro ruote - ultimo modello. Eppure la priorità di Giuseppe Sala e della sua Giunta è cancellare l’intitolazione a un grande milanese come Silvio Berlusconi dell’aeroporto di Malpensa. Viva la Milano che guarda al futuro e non ha tempo da perdere”. Così la Lega in una nota ha commentato la decisione del Comune di Milano.