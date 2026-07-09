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AdnTalks, Onorato: "Oasis a Tor Vergata? Punterei sull'Olimpico. A Roma vorremmo anche Harry Styles" - Video

09 luglio 2026 | 11.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alessandro Onorato, leader di Progetto civico Italia e assessore a Sport e Grandi eventi di Roma, ha parlato all'Adnkronos, nel corso di AdnTalks, della possibilità di portare a Roma gli Oasis e Harry Styles. "Non posso dire nulla sugli Oasis. Immaginate quanto sia complesso aggiudicarsi un'iniziativa di questo livello, sarebbe un fenomeno globale ed epocale per la nostra città. Gli Oasis di loro policy fanno gli stadi, tranne nel loro Paese, quindi se dovessi scommettere un euro punterei più sull'Olimpico che su Tor Vergata. L'importante è che vengano a Roma, poi possono suonare dove meglio credono loro", ha detto Onorato, intervistato dal direttore dell'Adnkronos Davide Desario. E su Harry Styles: "Penso di averlo stalkerizzato, stiamo combattendo per portarlo a Roma, è una partita aperta".

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