circle x black
Cerca nel sito
 

Alla Camera il libro di Victoria Karam, “Volti italiani”

Quindici storie di cittadinanza e nuovi italiani

Alla Camera il libro di Victoria Karam, “Volti italiani”
11 febbraio 2026 | 16.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Quindici storie per raccontare un’Italia che esiste già, ma che spesso non trova ancora pieno riconoscimento giuridico. È questo il cuore di “Volti italiani. 15 storie che ci spiegano perché serve una legge sulla cittadinanza”, il libro di Victoria Karam, pubblicato da Castelvecchi Editore che sarà presentato giovedì 12 febbraio, alle ore 14:30, nella Sala Stampa della Camera dei Deputati.

All’incontro, insieme all’autrice, partecipano Ouidad Bakkali, Giorgia Rombolà e Chiara Braga. Modera Matteo Favero.

Il volume nasce dall’omonimo progetto social “Volti italiani”, ideato da Karam per scardinare stereotipi e pregiudizi attraverso ciò che più accomuna le persone: i volti e le esperienze di vita. Il libro raccoglie testimonianze di cittadine e cittadini con background migratorio, componendo un racconto corale dell’Italia contemporanea.

Tra le storie, quella di Samir, arrivato in Italia da adolescente dopo aver attraversato il Mediterraneo. Oggi lavora come guida di un atleta non vedente, ma non ha potuto accompagnarlo alle Paralimpiadi perché privo di cittadinanza. Oppure Andrei, nato in Romania ma cresciuto e formato nelle scuole e università italiane, oggi ricercatore, che non è mai riuscito a diventare italiano a causa di ostacoli burocratici e requisiti economici.

Racconti diversi, uniti da un filo comune: la distanza tra l’integrazione vissuta nella quotidianità e il riconoscimento formale dello status di cittadino. Un tema che, come suggerisce il libro, va oltre il dibattito politico e tocca la dimensione dei diritti, dell’identità e dell’appartenenza.

Victoria Karam, nata a Salerno e cresciuta a Vicenza da genitori brasiliani, ha ottenuto la cittadinanza italiana a 22 anni. Dalla sua esperienza personale è nato “Volti italiani”, progetto che nel tempo è diventato anche una rubrica settimanale sull’HuffPost e ha trovato spazio su diversi media.

Il libro si inserisce così in un dibattito ancora aperto, proponendo un approccio narrativo: non numeri o slogan, ma volti, percorsi e vite concrete. Perché, come emerge dalle pagine, la cittadinanza non è solo una questione amministrativa, ma un passaggio decisivo nel rapporto tra individuo e Stato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
cittadinanza Italia legge sulla cittadinanza
Vedi anche
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video
Milano Cortina, prima giornata senza podio per gli azzurri: le videonews dalla nostra inviata
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza