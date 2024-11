Alla Camera oggi question time con i ministri Ciriani, Giorgetti e Zangrillo

Si svolge oggi, mercoledì 13 novembre, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.Lo rende noto la Camera. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a un’interrogazione - rivolta al ministro dell’Istruzione e del Merito – sulle iniziative per l'attivazione all’interno delle scuole del progetto «Educare alle relazioni» in tema di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne e della violenza domestica (Caso – M5S).

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte ad assicurare una copertura uniforme e continuativa dei servizi bancari nelle aree interne, con particolare riferimento alle zone montane (Ruffino – Az-Per-Re); sulle iniziative volte ad assicurare adeguata pubblicità alle informazioni relative allo stato di avanzamento finanziario dei progetti del Pnrr (Della Vedova – Misto-+Europa); sulle iniziative volte ad estendere al periodo d'imposta 2024 le disposizioni in materia di rateizzazione del secondo acconto di novembre dovuto dai titolari di partita Iva (Gusmeroli – Lega); sugli elementi in merito all'entità del recupero dell'evasione fiscale derivante dal concordato preventivo biennale e in merito alla sua destinazione a interventi permanenti di revisione dell'Irpef (Guerra – Pd-Idp); sulle iniziative per favorire il potere d'acquisto delle giovani generazioni, con particolare riferimento all'utilizzo delle eventuali risorse aggiuntive derivanti dal concordato preventivo (Lupi – Nm(N-C-U-I)-M-CP); sugli intendimenti in merito all'ipotesi di scorporo della divisione «aerostrutture» della Leonardo s.p.a. e le iniziative per garantire continuità al piano industriale 2024-2028 presentato dalla stessa società (Mari – Avs); sugli elementi e le iniziative in ordine alle disposizioni fiscali per le cessioni di immobili oggetto di interventi per i quali è stato utilizzato il cosiddetto superbonus (Del Barba – Iv-C-RE).

Il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, risponde a interrogazioni sulle iniziative in materia di pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze del personale della pubblica amministrazione (Russo – Fi-Ppe); sulle iniziative volte a implementare l'attività di monitoraggio della riforma della pubblica amministrazione nel quadro del Pnrr (Foti – Fdi).