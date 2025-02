La leader dem dopo le informative del Guardasigilli e Piantedosi sul caso: "Ministri in aula per coprire spalle a Meloni, è presidente del 'coniglio'". Pd espone cartelloni in aula: "Patriota in fuga"

"Vi abbiamo ascoltati e quel che dite è inaccettabile", il ministro Carlo Nordio "ha parlato da avvocato difensore di un torturatore". Elly Schlein all'attacco dopo le informative alla Camera dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi sul caso Almasri.

"Il vostro attacco frontale alla magistratura è solo fumo negli occhi per coprire le vostre scelte politiche", tuona ancora la leader dem, che poi aggiunge: "Giorgia Meloni non è il presidente del Consiglio, è il presidente del 'coniglio'. Questa è una giornata triste per la democrazia. I ministri sono in aula a coprire le spalle della presidente del Consiglio. Si sono degnati di venire dopo due settimane ma oggi in quest'aula doveva esserci Giorgia Meloni e invece ancora una volta manca di rispetto a quest'aula e al Paese. Non può pensare di cavarsela con le diretta su Instagram - attacca - perché deve rispondere non ai suoi follower ma al Paese".

E ancora: "Oggi vi nascondete dietro i cavilli e il giuridichese, ma qua non si tratta di un difesa formale, ma di una scelta politica. Allora assumetevi una responsabilità. La verità è che vi vergognate di quello che fate e per questo mentite. Qua doveva esserci Giorgia Meloni, invece vi siete limitati ad attaccare i magistrati".

Per la dem, "la vostra arroganza non ha limiti, mentre scarcerate un criminale ricercato a livello internazionale, proponete leggi per trasformare la vostra immunità in impunità".

"La differenza tra noi e voi - rimarca quindi Schlein - è che noi abbiamo rimosso immediatamente il tesoriere campano sotto inchiesta, mentre voi avete una ministra rinviata a giudizio per truffa allo Stato e Meloni non riesce a farla dimettere".

"La nostra credibilità internazionale - accusa ancora - è stata sfregiata dalla vostra scelta, oggi rivendicata, di riaccompagnare a casa un torturatore libico".

"Almasri è accusato di aver picchiato, stuprato e ucciso, ma nonostante questo viene scarcerato e fatto salire su un aereo di Stato con tutti gli onori, per poi essere accolto nel suo paese come un eroe. Meloni diceva che avrebbe dato la caccia ai trafficanti di tutto il mondo, invece li rimanda a casa con il rimpatrio più veloce della storia", punta il dito.

Al termine della replica della segretaria dem, il gruppo del Partito democratico si è quindi alzato in piedi e ha mostrato dei cartelloni: "Meloni dove sei?", "Meloni patriota in fuga".