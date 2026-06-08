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Amministrative, Meloni: "Risultati confermano ancora una volta forza centrodestra"

La premier: "Complimenti a tutti i sindaci eletti, di ogni schieramento". Tajani: "Centrodestra si conferma coalizione protagonista, ora al lavoro per vincere politiche"

Giorgia Meloni - (Ipa)
Giorgia Meloni - (Ipa)
08 giugno 2026 | 17.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Complimenti e auguri di buon lavoro a tutti i sindaci eletti nei ballottaggi, di ogni schieramento. I risultati confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Avanti così, con serietà e concretezza". Così sui social la premier Girogia Meloni, commentando l'esito dei ballottaggi delle elezioni amministrative.

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''Da Lecco ad Arezzo, da Macerata a Pompei, da Viareggio a San Giovanni Rotondo, da Vignola a Cava de’ Tirreni, da Comacchio a Sorrento, da Vigevano a Genzano. I dati di oggi confermano quelli del primo turno. Il centrodestra vince moltissimi ballottaggi e si conferma la coalizione protagonista. Buon lavoro a tutti i sindaci eletti. Ora tutti al lavoro per aumentare consenso dove non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo, per vincere le elezioni politiche e impedire che la sinistra metta le mani nelle tasche degli italiani: né patrimoniale, né tassa di successione'', è il post del vicepremier e segretario di Forza Italia Antonio Tajani sui risultati.

''Macerata, Lecco, Arezzo e tanti altri Comuni vinti dal centrodestra e dalla Lega: buon lavoro ai sindaci e a tutti i nuovi eletti!'', scrive sui social il leader della Lega Matteo Salvini.

"Quando venerdì sera abbiamo chiuso in piazza la campagna elettorale di Trani ho detto a Marco Galiano di ricordarsi sempre che essere sindaco non significa essere il primo cittadino ma l’ultimo cittadino. Oggi che abbiamo vinto per un soffio, a Trani come ad Agrigento come in altri comuni, sono felice per lui, per tuti i sindaci, per il centrosinistra. Questo ballottaggio dimostra una volta di più che a livello nazionale si può vincere. Ma dimostra anche e soprattutto che da domani per queste comunità inizia una storia nuova. E per questi sindaci un impegno totalizzante e bellissimo chiamato Politica. Noi, come Italia Viva, siamo contenti di aver fatto la nostra parte". Lo scrive Matteo Renzi sui social.

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