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Anarchici, Meloni: "A chi pensa di intimidire Stato con violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete"﻿

La premier: "Governo al fianco delle Forze dell'ordine. Solidarietà e vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito" durante il corteo in solidarietà ad Alfredo Cospito

Giorgia Meloni - (Ipa)
Giorgia Meloni - (Ipa)
19 aprile 2026 | 12.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"A chi pensa di intimidire lo Stato con la violenza diciamo una cosa semplice: non ci riuscirete. Il Governo è al fianco delle Forze dell’ordine e non arretrerà di un passo davanti a chi semina violenza, caos e paura". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni che esprime "solidarietà e vicinanza al funzionario della Polizia di Stato ferito (ieri, ndr) da una bottiglia di vetro lanciata durante il corteo degli anarchici scesi in piazza in solidarietà ad Alfredo Cospito".

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“Ho sentito al telefono questa mattina il vice dirigente della Digos Francesco Romano, rimasto ferito ieri a Roma mentre svolgeva il proprio lavoro nel servizio di mantenimento dell’ordine pubblico durante una manifestazione indetta da gruppi anarchici. Gli ho espresso tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza, insieme alla profonda considerazione che nutro per lui e per tutti coloro che, come lui, svolgono ogni giorno silenziosamente il proprio dovere con dedizione e senso di responsabilità, in prima linea per garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini e il rispetto della legge", ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

"In una fase in cui le manifestazioni diventano sempre più spesso occasione per atti di violenza gratuita, l’impegno, la professionalità e il coraggio delle forze di polizia rappresentano un esempio di civiltà per tutti, un presidio irrinunciabile per la convivenza civile - ha continuato - Inviterò il vice dirigente Romano al Viminale per incontrarlo a breve di persona e rinnovargli vicinanza e stima a nome mio e del governo per la professionalità e il coraggio dimostrati”.

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anarchici meloni anarchici meloni corteo anarchici roma corteo anarchici roma cospito
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