Askatasuna, risoluzione centrodestra: "Condanna per violenze e ogni forma di giustificazione"

Il testo al voto in Senato al termine delle comunicazioni del ministro Piantedosi: "Norme per più assunzioni e tutela forze dell'ordine"

Scontri al corteo di Askatasuna
Scontri al corteo di Askatasuna - Fotogramma /Ipa
04 febbraio 2026 | 11.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La maggioranza esprime ''la più ferma e incondizionata condanna per le violenze che hanno avuto luogo a Torino e in generale per ogni uso di violenza nelle manifestazioni, nonché verso ogni forma di giustificazione per simili episodi''. E' quanto si legge nella risoluzione del centrodestra che sarà votata in Senato al termine delle comunicazioni del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a Palazzo Madama sugli scontri di Torino.

Nel testo si impegna il governo ''a farsi latore della solidarietà del Senato e della Nazione agli agenti feriti e a tutte le forze dell’ordine, in tutte le sedi opportune''.

Nella risoluzione si impegna il governo a ''valutare l'adozione di iniziative normative volte a incrementare le assunzioni per concorso nei corpi di polizia, a tutelare, sotto il profilo sia normativo sia economico, gli appartenenti ad essi rendendo più efficace l’esercizio delle loro funzioni e l’attività di prevenzione della commissione di reati in occasione di pubbliche manifestazioni''.

Tra gli altri impegni anche quello di ''proseguire lo sgombero, di beni e immobili illegalmente occupati secondo i criteri oggettivi di priorità stabiliti dalle Prefetture''.

