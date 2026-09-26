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Berlusconi, per 90esimo della nascita pranzo di famiglia a Villa Certosa: due aerei partiranno da Milano

Attesi i figli del Cav, Letta, Confalonieri, Dell'Utri e Fascina

Marina Berlusconi - (Fotogramma)
Marina Berlusconi - (Fotogramma)
26 settembre 2026 | 11.14
Vittorio Amato
LETTURA: 1 minuti

Partiranno due aerei da Milano. A bordo i figli, gli amici di una vita, di Silvio Berlusconi. Destinazione Villa La Certosa. Il 29 settembre, in occasione della nascita del leader di Forza Italia (avrebbe compiuto 90 anni), Luigi Berlusconi, l'ultimo dei cinque figli del Cavaliere, avrebbe organizzato un ristretto incontro di famiglia, a pranzo, in omaggio del fondatore del centrodestra nel suo amato buen retiro sardo. Quella che molti definirono una sorta di 'Casa Bianca estiva', la 'Camp David' nostrana. La faraonica magione affacciata sul Golfo di Marinella che secondo le ultime indiscrezioni sarebbe stata venduta alla famiglia reale del Qatar.

Oltre a Luigi, a quanto si apprende da qualificate fonti azzurre, alla presidente di Fininvest Marina, all'ad Mfe Mediaset Piersilvio, a Barbara ed Eleonora, sono attesi in Costa Smeralda gli storici collaboratori dell'ex premier, Fedele Confalonieri, Gianni Letta e Marcello Dell'Utri. Ci sarà anche Marta Fascina, l'ultima compagna di Berlusconi. Forse prima del pranzo dovrebbe essere celebrata una messa in ricordo del presidente di Fi.

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