circle x black
Cerca nel sito
 

Cacciari: "Meloni la migliore tra le destre europee"

"Non farà l'errore di personalizzare il referendum ma se vince il no è una figuraccia per il governo"

Massimo Cacciari
Massimo Cacciari
06 novembre 2025 | 10.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Giorgia Meloni è la migliore tra le destre europee". E' la riflessione di Massimo Cacciari, ospite di Otto e Mezzo nel programma condotto da Lilli Gruber su La7, sulla caratura della presidente del Consiglio. "Rispetto ad altre destre europee, rispetto a quelle dei Paesi ex Patto di Varsavia, alla destra tedesca, ma anche a Le Pen, Giorgia Meloni si sforza costantemente — al di là dei suoi toni vittimistici — di riciclarsi, di ripulire ciò che si potrebbe ancora avere di lei come memoria. Tra tutte le destre europee credo che sia onestamente la migliore", dice il filosofo e politologo.

Il dibattito istituzionale è monopolizzato dalla riforma della giustizia e dalla prospettiva di un referendum che, secondo Cacciari, non determinerà il destino del governo. "Giorgia Meloni non farà l'errore di Renzi, di personalizzare fino al punto per cui si vota per o contro di lei. Però sono un po' trascinati in quella deriva lì. E quindi io voterò no, ma non perché creda che se passa il sì sia la fine della democrazia italiana", afferma Cacciari. "Se perde il referendum, per il governo sono guai a livello di immagine".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
massimo cacciari giorgia meloni referendum giustizia
Vedi anche
Da Argentero a Leone, il tappeto di 'Call My Agent Italia' fa pieno di star - Video
Donna accoltellata a Milano, le immagini dell'aggressione - Video
Crolli alla Torre dei Conti, videonews della nostra inviata
Gaza, il video del Comando centrale Usa: "Agenti Hamas saccheggiano aiuti" - Le immagini
De Santoli (Sapienza): "L'economia circolare è un fatto culturale, non solo gestione dei rifiuti" - Video
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
De Santoli (Sapienza): "Materiali critici, l'Italia può creare una filiera autonoma e sostenibile" - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza