Caso Epstein, fratello Ghislaine Maxwell: "Da Trump ci aspettiamo la grazia"

La compagna e complice di Jeffrey Epstein è stata condannata a 20 anni di carcere

Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell - Afp
Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell - Afp
22 dicembre 2025 | 09.47
Redazione Adnkronos
"Chiedere la grazia a Donald Trump potrà essere il prossimo passo per mia sorella Ghislaine Maxwell, se quest’ultimo ricorso verrà respinto. In passato, il presidente ha già dimostrato di poterla concedere". A confermarlo a Repubblica è Ian Maxwell, imprenditore, fratello di Ghislaine Maxwell, già compagna e complice di Jeffrey Epstein, condannata a 20 anni di carcere per traffico sessuale di minorenni. "Ghislaine è innocente - dice - Ha raccolto elementi che dimostrano pregiudizi e illeciti contro di lei".

Ha presentato un nuovo ricorso, contestando presunte irregolarità nei processi. "Il governo Usa ha insabbiato informazioni - afferma Maxwell - Non è uscito niente di compromettente contro di lei". "L’altro giorno mi ha detto: 'Ian, ho perso tutti gli appelli giudiziari, ma non mollo. Ho speranza'", racconta. "Trump - conclude - ha graziato 1500 partecipanti all’assalto al Campidoglio nel 2021. È un presidente che prende decisioni in autonomia. Anche perché non avrà la pressione di un terzo mandato, che non potrà fare".

