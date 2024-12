Camera, Mattarella al convegno su presidenti Assemblee Regioni

Il presidente della Repubblica si è recato oggi alla Camera dei deputati per presenziare al convegno 'Trentennale della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle province autonome'. Il capo dello Stato è stato accolto dal presidente della Camera Lorenzo Fontana, si è fermato per un breve incontro nella sala Aldo Moro e poi si è spostato nella sala della Regina per seguire i lavori.

Dopo l'inno di Mameli cantato dal coro della classe 4H della scuola primaria Pistelli dell'istituto comprensivo Claudio Abbado di Roma, i lavori sono introdotti dai saluti istituzionali di Fontana.

Il programma ha visto un intervento in videomessaggio di Vasco Alves Cordeiro, presidente del Comitato europeo delle Regioni, e di Michele Emiliano, vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le conclusioni sono state affidate a Antonello Aurigemma, coordinatore della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Ai lavori hanno presenziato anche il presidente della Corta Costituzionale Augusto Barbera e, in rappresentanza del Senato, la vice presidente Maria Domenica Castellone.