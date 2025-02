Camera, oggi question time con i ministri Ciriani, Pichetto Fratin, Calderone e Calderoli

Si svolge oggi, mercoledì 5 febbraio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a una interrogazione – rivolta al ministro dell’Interno – su centri per migranti in Albania e l'effettivo impatto sui flussi migratori (Richetti - Az-Per-Re); a una interrogazione – rivolta al ministro della Salute – sui tempi per l'adozione dei decreti attuativi in materia di riduzione delle liste di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie (Faraone - Iv-C-Re).

Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, risponde a interrogazioni sulle iniziative per accelerare gli interventi di bonifica nella cosiddetta Terra dei fuochi, in relazione alla recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Borrelli - Avs); sulle iniziative in materia di oneri concessori per la gestione delle reti elettriche di media e bassa tensione, al fine di evitare un aumento delle bollette a carico degli utenti (Marattin - Misto); sulle iniziative per accelerare gli interventi di risanamento ambientale nella città di Taranto (De Palma - Fi-Ppe); sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’utilizzo dei finanziamenti pubblici in relazione al progetto della diga di Vetto (Cavandoli - Lega); sull'adozione di iniziative volte a mitigare i costi energetici per famiglie e imprese (Pavanelli - M5s).

La ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, risponde a interrogazioni sull'adozione di iniziative volte ad assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi equi (Scotto – Pd-Idp); sulle iniziative in relazione a presunte irregolarità nella gestione delle pratiche da parte del patronato Inca-Cgil, con particolare riferimento alla sede del quartiere Astoria di New York (Bignami - Fdi). Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, risponde a una interrogazione sulle iniziative volte a dare attuazione alla legge in materia di autonomia differenziata, nel rispetto dei rilievi sollevati dalla Corte costituzionale (Lupi - Nm(N-c-u-i)M-Cp).