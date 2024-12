Camera, question time con i ministri Giorgetti, Casellati, Nordio e Lollobrigida

Si svolge oggi, mercoledì 11 dicembre, alle 17.30, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a una interrogazione sull'accesso al credito bancario da parte delle piccole e medie imprese (Bagnai – LEGA).

Il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Maria Elisabetta Alberti Casellati, risponde a una interrogazione sulla riforma della legge elettorale (Zaratti – AVS).

Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a tutelare l'immagine della polizia penitenziaria, con riguardo a vicende relative all'edizione 2025 del calendario promosso dal Dap (Di Biase – PD-IDP); sulle iniziative per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle iniziative normative in relazione agli effetti applicativi derivanti dalla riforma del cosiddetto ergastolo ostativo, anche in considerazione di recenti scarcerazioni di boss mafiosi di primo piano (D’Orso – M5S).

Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative in materia di divieto di produzione e commercializzazione della carne coltivata e di divieto di denominazione di carne per prodotti contenenti proteine vegetali, in relazione a recenti pronunciamenti della Commissione europea e della Corte di giustizia dell'Ue (Della Vedova – Misto-+Europa); sulle iniziative per la tutela del Dop Consorzio pistacchio verde di Bronte (Castiglione – FI-PPE); sulle misure per lo scorrimento integrale della graduatoria del V bando dei contratti di filiera al fine di assicurare trasparenza e stabilità alle aziende coinvolte (Gadda – IV-C-RE); sulle iniziative in sede nazionale ed europea, volte al rafforzamento del mercato unico e alla tutela del reddito degli agricoltori (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP); sullo stato di avanzamento della misura del Pnrr denominata «Parco Agrisolare» (Bignami – FDI).