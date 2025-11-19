circle x black
Giustizia, Cassazione ammette richieste referendum

Presentate da deputati e senatori di maggioranza e opposizione

La Cassazione (Fotogramma)
19 novembre 2025 | 16.28
Redazione Adnkronos
L’Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte suprema della Cassazione, ha ammesso le quattro richieste di referendum sulla giustizia presentate da deputati e senatori di maggioranza e opposizione. Nell’ordinanza in particolare si dichiara che le richieste di referendum “sono conformi alle norme dell’articolo 138 della Costituzione e della legge 352 del 1979”.

L’ordinanza ora sarà “immediatamente comunicata, in copia autentica, al Presidente della Repubblica, ai presidenti delle Camere, al presidente del Consiglio dei ministri e al presidente della Corte Costituzionale” e verrà notificata “entro cinque giorni dal deposito, ai delegati dei parlamentari richiedenti”.

