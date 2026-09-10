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Meloni su morte Charlie Kirk: "Ricordare non facendo prevalere odio"

La premier a un anno dall'omicidio ricorda il leader del movimento Turning Point Usa a un anno dall'omicidio: "Non c'è più. Ma ciò per cui ha vissuto continua a parlare. E merita di essere ricordato"

Giorgia Meloni - (Afp)
Giorgia Meloni - (Afp)
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10 settembre 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
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"Un anno fa veniva ucciso Charlie Kirk. Aveva appena 31 anni ed era, ancora una volta, in mezzo ai giovani, in un’università, a fare quello che aveva scelto di fare per tutta la sua vita pubblica: confrontarsi, discutere, difendere le proprie idee". Inizia così il post su X della premier Giorgia Meloni che ricorda il leader del movimento Turning Point Usa a un anno dall'omicidio.

"Charlie aveva fatto della fede, della libertà di parola e del confronto la propria cifra. Era un cristiano convinto, un marito, un padre, un ragazzo capace di parlare a una generazione intera senza sottrarsi mai al dibattito, anche con chi la pensava in modo opposto. È stato assassinato proprio mentre esercitava quella libertà", aggiunge la presidente del Consiglio.

"A un anno di distanza - sottolinea - il modo migliore per ricordarlo è non lasciare che prevalga l’odio che ha cercato di zittirlo. Continuare a credere che le idee si affrontano con altre idee, che il dissenso non è un nemico da eliminare e che la fede può essere vissuta senza paura e senza vergogna". "Charlie Kirk non c’è più. Ma ciò per cui ha vissuto continua a parlare. E merita di essere ricordato", conclude Meloni.

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giorgia meloni meloni kirk omicidio charlie kirk kirk morto un anno
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