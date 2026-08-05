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Commissione Covid, Conte convocato giovedì 6 agosto

In calendario anche quella di Loredana Frasca, ricercatrice senior presso l’Istituto superiore di sanità

Giuseppe Conte - (Ipa)
Giuseppe Conte - (Ipa)
05 agosto 2026 | 12.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Giuseppe Conte sarà ascoltato domani dalla Commissione covid. E’ stata convocata per domani giovedì 6 agosto alle 11, o comunque al termine delle votazioni in Aula, la commissione parlamentare d'inchiesta per l'audizione dell’ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. In calendario anche quella di Loredana Frasca, ricercatrice senior presso l’Istituto superiore di sanità.

Conte si si è dimesso dalla Commissione Covid in vista dell'audizione, che si sarebbe dovuta tenere martedì 4 agosto. "In vista dell'audizione mi sono dimesso dalla Commissione Covid e spetterà a me, finalmente, parlare in modo da spazzare via tutto il fango", aveva detto il leader del M5S con un post sui social invitando a seguire l'intervento in diretta streaming. L'audizione però è slittata per lasciare spazio a votazioni calendarizzate alla Camera e al Senato. Qualche giorno prima l'ex premier aveva scritto ai presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, e per conoscenza anche al presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid, Marco Lisei, ribadendo la volontà di voler essere audito in commissione.

Lo slittamento della convocazione è stato oggetto di uno scontro alla Camera nella giornata di martedì. Fratelli d'Italia ha attacco sostenento che "Conte ancora una volta tenta di scappare: aveva garantito pubblicamente una disponibilità ampia per farsi audire, salvo poi ridurla artificiosamente alle date del 4 e 5 agosto. Una scelta tutt'altro che casuale''. "Una volta per tutte: io sono disponibile anche nei prossimi giorni, anche per tutta l’estate. Basta farmelo sapere con un po’ di anticipo, e mi organizzo", la replica di Conte

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