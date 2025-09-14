circle x black
Papa Leone XIV compie 70 anni: gli auguri di tutto il mondo per il suo compleanno

Mattarella: "Da ogni continente si guarda ai suoi appelli affinché cessi il fuoco"

Papa Leone - (Afp)
Papa Leone - (Afp)
14 settembre 2025 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Papa Leone XIV compie oggi, domenica 14 settembre, 70 anni. Nato a Chicago nel 1955, per Robert Francis Prevost è il primo compleanno da quando, lo scorso 8 maggio, è diventato Pontefice.

Gli auguri arrivano da tutto il mondo. Tra questi i disegni realizzati dai piccoli pazienti del Bambino Gesù nei quali emerge l’affetto e la fiducia nel pontefice per la risoluzione dei conflitti.

Gli auguri di Mattarella

''Nel giorno del Suo 70° compleanno voglia accogliere i più fervidi auguri che ho il piacere di porgerLe a nome del popolo italiano, unitamente ai miei sinceri voti di benessere spirituale e personale'', ha scritto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella che ha poi espresso "l’auspicio di poterla presto ricevere al Palazzo del Quirinale". ''In questi ultimi anni -scrive- è cresciuto il timore che il mondo sia avviato lungo un pericoloso crinale, animato da una diffusa logica di prevaricazione e viepiù segnato da conflitti laceranti. A pagarne ogni giorno un intollerabile tributo di sangue e distruzione sono soprattutto molte migliaia di vittime civili. Dinanzi a tali inquietudini, le donne e gli uomini di buona volontà avvertono con urgenza il bisogno della pace e della giustizia. Da ogni continente si guarda con viva speranza ai Suoi pressanti appelli, affinché cessi il fuoco e si riprenda la via del dialogo, per il bene comune dei popoli''.

