circle x black
Cerca nel sito
 

Consulta al via, Amoroso a Sofia su giustizia costituzionale in ordinamento Ue

Autunno caldo tra udienze e camere di consiglio: Todde su decadenza, terzo mandato al presidente provincia autonoma di Trento; legge toscana su fine vita....

Consulta al via, Amoroso a Sofia su giustizia costituzionale in ordinamento Ue
05 settembre 2025 | 17.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Fine pausa estiva per i giudici costituzionali. Il Presidente della Corte Giovanni Amoroso, la Giudice Antonella Sciarrone Alibrandi e il Segretario generale Umberto Zingales hanno partecipato a Sofia alla conferenza internazionale "EUnited in Diversity III" sul ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento giuridico comune dell'Unione europea. L'incontro, svoltosi nelle giornate di ieri ed oggi, rientra nel quadro di relazioni di scambio e collaborazione tra le corti, rispetto al rapporto tra legislazione nazionale ed europea, Corte di giustizia e corti nazionali.

Nel frattempo, conto alla rovescia per l'avvio dei lavori (udienze pubbliche e camere di consiglio) che cominceranno la settimana del 22 settembre. Tra le questioni pendenti più 'calde' al vaglio della Corte nei primi mesi d'autunno, il prossimo 24 settembre l'udienza pubblica sul ricorso "per conflitto di attribuzione" presentato dal Consiglio regionale a supporto dell’impugnazione sulla decadenza di Todde dopo che il collegio regionale di garanzia elettorale ha contestato la rendicontazione delle spese della campagna regionale 2024; la legge che permette al presidente della provincia autonoma di Trento di ricandidarsi, udienza pubblica il 5 novembre; ed il giudizio sulla legge Toscana sul fine vita (n. 16/2025) impugnata dal Governo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
consulta giustizia costituzionale amoroso sofia zingales sciarrone alibrandi
Vedi anche
Venezia 82, 'Elisa' di Leonardo Di Costanzo: il commento delle nostre inviate
News to go
'Scudo penale' in favore dei medici, ok del Cdm
Mostra Venezia, con 'Film di Stato' il cinema di propaganda diventa potente autodenuncia
Emilio Fede, la figlia Sveva al funerale: "Se fosse qui direbbe grazie a tutti”
Can Yaman annuncia l'arrivo della serie Sandokan su Rai 1
Venezia 82, ‘The Voice of Hind Rajab’ e ‘Duse’: il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Putin sfida Zelensky: "Venga a Mosca". Kiev: "Proposta inaccettabile"
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza