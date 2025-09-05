Consulta al via, Amoroso a Sofia su giustizia costituzionale in ordinamento Ue

Fine pausa estiva per i giudici costituzionali. Il Presidente della Corte Giovanni Amoroso, la Giudice Antonella Sciarrone Alibrandi e il Segretario generale Umberto Zingales hanno partecipato a Sofia alla conferenza internazionale "EUnited in Diversity III" sul ruolo della giustizia costituzionale nell'ordinamento giuridico comune dell'Unione europea. L'incontro, svoltosi nelle giornate di ieri ed oggi, rientra nel quadro di relazioni di scambio e collaborazione tra le corti, rispetto al rapporto tra legislazione nazionale ed europea, Corte di giustizia e corti nazionali.

Nel frattempo, conto alla rovescia per l'avvio dei lavori (udienze pubbliche e camere di consiglio) che cominceranno la settimana del 22 settembre. Tra le questioni pendenti più 'calde' al vaglio della Corte nei primi mesi d'autunno, il prossimo 24 settembre l'udienza pubblica sul ricorso "per conflitto di attribuzione" presentato dal Consiglio regionale a supporto dell’impugnazione sulla decadenza di Todde dopo che il collegio regionale di garanzia elettorale ha contestato la rendicontazione delle spese della campagna regionale 2024; la legge che permette al presidente della provincia autonoma di Trento di ricandidarsi, udienza pubblica il 5 novembre; ed il giudizio sulla legge Toscana sul fine vita (n. 16/2025) impugnata dal Governo.