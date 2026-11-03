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Campo largo, Conte: "Reddito di cittadinanza è tra le proposte M5S"

"Il reddito va assolutamente rivisto in modo che sia veramente utile per chi è realmente in difficoltà"

Giuseppe Conte - (Fotogramma)
Giuseppe Conte - (Fotogramma)
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03 novembre 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
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C'è una 'nuova versione' del reddito di cittadinanza tra le proposte che il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte porta al tavolo del campo largo. "Noi abbiamo delle proposte per quanto riguarda una serie di misure di redistribuzione: si sono accumulate tante diseguaglianze e tante iniquità. Abbiamo delle proposte assolutamente molto articolate elaborate, ma ci confronteremo. Il reddito è una di queste proposte", dice Conte arrivando alla presentazione del libro 'L’internazionale della Terra'. Reddito, ricorda il leader M5S, che "non è stato cancellato ma si chiama assegno di inclusione, solo che hanno fatto cassa sui poveri per arricchire colossi delle armi, per arricchire aziende energetiche, per arricchire banche e assicurazioni. Meloni ha cambiato il nome". Detto questo, osserva Conte, il reddito "va assolutamente rivisto in modo che sia veramente utile per chi è realmente in difficoltà e da questo punto di vista sono proposte che sono state anche rielaborate alla luce dell'esperienza qui maturata e ci confronteremo i tavoli".

Nel campo largo si discuterà anche di patrimoniale, che viene proposta in particolare da Alleanza Verdi Sinistra. "La patrimoniale? Di queste cose ne parliamo ai tavoli che adesso sono partiti e in cui ci sono i nostri rappresentanti che già in settimana si riuniranno e inizieranno a lavorare concretamente", dice Conte.

Il tema ieri è stato affrontato da Nicola Fratoianni, leader di AVS, a Repubblica. La patrimoniale "dovrà esserci. Trovo curioso che si continui a sostenere che parlarne faccia perdere le elezioni, quando tutti i sondaggi registrano un ampio consenso alla tassazione delle grandissime ricchezze. La nostra proposta, quella di Oxfam, riguarda i patrimoni personali netti superiori a 5,4 milioni di euro: appena 50 mila italiani, lo 0,1% della popolazione".

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