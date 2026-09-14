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Conte a scuola, il messaggio contro il riarmo: c'è un errore alla lavagna - Video

Il video pubblicato dal leader del Movimento 5 Stelle

Conte alla lavagna - (video X)
Conte alla lavagna - (video X)
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14 settembre 2026 | 11.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"No al riarmo, si a scuole più sicure". Giuseppe Conte inciampa nell'ortografia. Il leader del Movimento 5 Stelle pubblica sui propri canali social un video con cui documenta gli interventi effettuati in una scuola di Isernia, in Molise, grazie ai fondi ottenuti con il Pnrr. La clip si apre con il messaggio che l'ex presidente del Consiglio scrive con il gesso sulla lavagna di un'aula. "No al riarmo, si a scuole più sicure", scrive Conte. Sul sì, però, manca l'accento e su X scatta subito la correzione firmata da utenti e profili inflessibili.

"I bambini qui ritroveranno aule nuove, più sicure, più pulite. Potranno studiare in un ambiente più confortevole grazie al Pnrr. Abbiamo portato quei soldi per difendere un modello di welfare. Il piano di riarmo non ci rende più sicuri, fatto come lo stiamo facendo per riarmare i singoli paesi che se lo possono permettere senza lo straccio di una difesa europea", dice Conte.

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