circle x black
Cerca nel sito
 

Conte e il numero di telefono di Putin: "Non cancello ma non chiamo"

La domanda di Parenzo: "Il numero di Putin ce l'ha ancora?". "Non rispondo, grazie... I numeri non li ho cancellati, ma non li ho mai utilizzati", la risposta a L'aria che tira

Giuseppe Conte a L'aria che tira
Giuseppe Conte a L'aria che tira
04 febbraio 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ha ancora il numero di Putin sul telefono?". La domanda di David Parenzo a Giuseppe Conte, leader del M5S, crea un momento di suspense a L'aria che tira, nella puntata di oggi del programma di La7. "Da quando sono più presidente del Consiglio non ho più parlato né con Putin, né con nessun altro, né con Trump. Rispetto prima Draghi e poi Giorgia Meloni, tocca a loro fare la politica estera", dice Conte in relazione alla politica estera dell'Italia.

"È difficile trovare un comune denominatore in questo governo sulla politica estera. Giorgia Meloni abbiamo capito che cosa pensa, perché basta" ascoltare "Trump e poi abbiamo Salvini. C'è una divaricazione completa. Per quanto riguarda Kiev, io sono stato il primo a chiamare tutti i leader e chiamare un attimo dopo Draghi e dirgli 'guarda che ho chiamato tutti i partiti, siamo fermi puoi partire sparato e condannare l'aggressione russa' e sono andato un attimo dopo nell'ambasciata ucraina più di una volta con una delegazione", prosegue il leader del Movimento 5 Stelle. "Io rispetto i ruoli, quando sono non sono più presidente del Consiglio non ho più parlato né con Putin né con nessun altro. Io rispetto in questo momento prima Draghi e ora Giorgia Meloni, perché tocca a loro fare la politica estera", le parole di Conte. La domanda di Parenzo crea scompiglio: "Il numero di Putin ce l'ha ancora?". "Non rispondo, grazie... I numeri non li ho cancellati, ma non li ho mai utilizzati", la risposta di Conte.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giuseppe conte conte putin conte l'aria che tira
Vedi anche
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo
News to go
Case occupate, Salvini vuole nuova stretta
Scontri al corteo per Askatasuna, l'incontro di Meloni con gli agenti feriti: "Italia giusta è con voi" - Video
Diverse esplosioni in Iran, auto distrutte e palazzi sventrati: video
News to go
Festival del cinema di Pompei: per 2026 progetto per giovani talenti emergenti
News to go
Petrolio, il prezzo non scende più: dollaro debole compromette l'export
Onorato: "Al centrosinistra serve una nuova forza politica riformista e civica" - Video
News to go
A Roma arriva il badante di condominio, via libera alla proposta


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza