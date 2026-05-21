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Conte: "Sospendere gemellaggio Milano-Tel Aviv? Utile a far pressione su governo israeliano"

'Milano? Se nuovo modello per città, noi ci siamo'

Conte - Ipa
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21 maggio 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
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"Se a Milano il consiglio delibera di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, una iniziativa simbolica, questa può essere un'ulteriore forma di pression per far capire al governo israeliano che sta isolando Israele". Lo dice Giuseppe Conte ad “Iceberg”, in onda su Antenna 3-Telelombardia.

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"Nel governo di Israele ci sono delle persone che sono veri criminali. Non solo hanno compiuto un genocidio ma continuano ad assecondare comportamenti abusivi nei territori occupati. Estendono quindi questo clima di assoluta illegalità, di bullismo". Aggiunge Conte. "Il nostro deputato Carotenuto ha dato finalmente la sveglia al nostro governo da cui oggi ho sentito parole nette e chiare. Ora però bisogna interrompere la collaborazione militare tra Italia e Isreale e non bloccare in Europa lo stop all'accordo con Israele".

"A Milano, come in altre città, per noi non cambia l'approccio: il nostro approccio riguarda gli obiettivi. Noi partecipiamo a dei progetti, anche di coalizione, ma su programmi chiari. Milano ha un problema socio-econimiuco che riguarda tantissimi cittadini. Quindi il modello Milano per noi non è soddisfacente. Se c'è la possibilità di un nuovo modello che continua a produrre ricchezza e innovazione ma compatibile con i bisogni dei cittadini, noi ci siamo. Il discorso sui noimi si farà poi in un secondo momento" conclude.

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Gemellaggio Milano Tel Aviv Governo israeliano
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