circle x black
Cerca nel sito
 

Conte e no M5S alle armi per Ucraina, reazione Pd: "E' un Vannacci, vuole rompere"

Dai dem risposta immediata alla posizione espressa dal leader del Movimento

Giuseppe Conte - (Adnkronos)
Giuseppe Conte - (Adnkronos)
02 agosto 2026 | 20.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Giuseppe Conte annuncia il no del M5S al sostegno per il riarmo dell'Ucraina. La posizione espressa dal Movimento 5 Stelle suscita immediate reazioni, in particolare nel Pd. La differenza tra le varie posizioni nel campo largo sul conflitto scatenato dalla Russia secondo Conte rappresenta un nodo che verrà sciolto con le primarie. Dal Partito Democratico, però, arrivano risposte immediate. "Bene. Si prenda atto che c’è chi vuole rompere la coalizione. Su una materia per noi del Pd del più alto valore, cioè il futuro dell’Europa e la sicurezza del nostro continente", scrive sui social Lia Quartapelle.

“Stare con l’Ucraina, significa difendere l’Europa. La pace passa dal ripristino del diritto internazionale stravolto dall’aggressore Putin. Il centro sx sa la differenza tra Russia e Ucraina e chi si candida a guidarlo può stare solo da una parte senza alternative", le parole di Simona Malpezzi, senatrice del Pd. "Il Vannacci del campo largo si agita, promettendo una agenda filorussa e giocando allo sfascio. Non ci riuscirà. Dovrà fare pippa", le parole di Filippo Sensi. "A meno che non punti di nuovo a una alleanza gialloverde. Gli italiani l’hanno già conosciuta, purtroppo. Se ne facesse una ragione", aggiunge.

Le parole di Conte vengono evidenziate anche da Carlo Calenda. "Se il Pd esistesse ancora politicamente, dovrebbe sancire oggi la fine del campo largo o costringere questo populista opportunista a fare retromarcia. Ma faranno finta di nulla. Come sempre", afferma il leader di Azione.

Conte "è libero di stare dalla parte della Russia, dell'aggressore", osserva Antonio Tajani, ministro degli Esteri e leader di Forza Italia. "Noi non partecipiamo alla guerra ma è giusto aiutare gli ucraini a difendersi. Poi se Conte decide di stare dalla parte della Russia... Magari chieda al suo alleato, il Pd, se sono d'accordo. Questa è la loro grande contraddizione. Decidano, dicano che vogliono fare in politica estera", dice il vicepremier alla Versiliana.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giuseppe conte conte m5s conte m5s pd
Vedi anche
news to go
Gioco d'azzardo tra i giovani, crescono i comportamenti a rischio
Pd, il lungo colloquio appartato tra Schlein e Gualtieri - Video
Salute mentale, Schillaci: "E' la grande sfida della nostra epoca"
Via al restauro finale Ponte Rialto, il video dell'urto con il barcone rubato nel 2025
Truffe agli anziani, nuove iniziative delle forze dell'ordine per contrastare il fenomeno
Calabria, ruspe smantellano tendopoli dei braccianti a San Ferdinando - Video
Venezia, a Porto Marghera cumuli di rottami metallici prendono fuoco per il caldo estremo - Video
Economia, crescono stipendi e costo della vita - Video
Caso Delmastro, Dori: "Da Fontana entrata a gamba tesa, sua decisione non politica" - Video
Messina, si cercano dispersi dopo crollo palazzina - Video
AdnTalks, Morelli: "Da Pontida auspico l'indicazione di Salvini ministro Interno" - Video
AdnTalks, Morelli: "Ponte Messina? In un anno ci siamo, verso ok Cipess a settembre" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza