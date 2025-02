Costituzione Ue ed Europa federale, convegno 22 febbraio a Roma

"PotenzAEuropa-linee costituenti per costruire l'Europa" è il titolo del convegno promosso dal Centro Studi KulturaEuropa che si terrà il 22 febbraio alle 17 alla libreria Horafelix in Roma, con gli interventi di Carlomanno Adinolfi, Ferdinando Viola, Marco Massarini, Francesco Guarente, Beppe Scalici, Gian Piero Joime, Vittorio de Pedis e Marco Scatarzi.

"L'obiettivo è quello di rilanciare l'idea di una Costituzione Europea e di un'Europa federale che attraverso una serie di riforme istituzionali si doti di una politica comune nelle materie di maggiore interesse comune, quali politica estera, difesa, welfare, energia, piattaforme digitali, comunicazione e intelligenza artificiale, sistema di rappresentanza e di partecipazione popolare, lasciando al principio di sussidiarieta' il compito di regolamentare le materie di competenza nazionale", sottolinea in una nota Kulturaeuropa che lancia la sfida "a tutte le forze culturali, politiche, imprenditoriali e sindacali europee per avviare in tempi brevi un percorso concreto di unificazione continentale che ponga l'Europa come protagonista centrale della nuova fase storica mondiale che è già realtà".

"Questo è il momento storico di porre con forza la questione dell'Unione politica dell'Europa - si sottolinea - Proprio in virtù dell'accelerazione impressa dal risultato delle elezioni presidenziali Usa che hanno visto l'affermazione di una visione 'americanocentrica' con venature 'isolazioniste', l'Europa non può più sfuggire alle sue responsabilità e al suo ruolo davanti alla storia. Lo deve a sé stessa, anzitutto, e ai suoi figli. Il tempo dei comodi alibi è finito, come quello della rassicurante coperta di Linus atlantica che ha consentito alle classi dirigenti europee, decenni di lassismo e inazione. Ora il gioco si fa duro e la posta è alta", conclude la nota.