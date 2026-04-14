Il titolare della Difesa scrive all'omologo Katz dopo la decisione presa di concerto con la premier Meloni e i vicepremier Tajani e Salvini. Schlein: "Ci voleva così tanto?"

"Alla luce dell'attuale situazione, il governo italiano ha deciso di sospendere il rinnovo del memorandum Italia-Israele". Così, a quanto apprende l'Adnkronos, nella lettera, frutto della decisione presa di concerto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e i vicepremier Tajani e Salvini, scritta dal ministro della Difesa Guido Crosetto al suo omologo israeliano Israel Katz.

Il memorandum Italia-Israele stabilisce una sorta di cornice per la cooperazione nel settore della difesa riguardo allo scambio di materiali militari e la ricerca tecnologica nell'ambito delle forze armate.

Ad annunciare la sospensione dell'accordo è stata in mattinata la stessa premier al Vinitaly.

L'opposizione plaude: "Ci voleva tanto?"

Un annuncio salutato con favore dalle opposizioni. "Ci voleva così tanto?", è la reazione della segretaria del Pd, Elly Schlein. "La presidente del Consiglio annuncia la sospensione del rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele. Lo chiedevamo da tempo insieme ad altre forze progressiste perché - sottolinea la leader Dem - la dignità di questo Paese si misura anche sul rispetto del diritto internazionale".

"Ora - prosegue - serve coerenza: l'Italia smetta di fare ostruzionismo sulla sospensione dell'accordo di associazione Ue-Israele, su cui cresce il consenso tra gli Stati membri. Servono atti concreti per fermare i bombardamenti indiscriminati, l'occupazione illegale e lo smantellamento dello stato di diritto".

Soddisfatto anche il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: "Il voto e la partecipazione contano come macigni. Dove non erano bastati 2 anni e mezzo di genocidio e guerre illegali è arrivato il vostro voto, il voto di 15 milioni di persone che hanno detto no alle politiche del governo", scrive Conte sui social commentando lo stop al rinnovo automatico dell'accordo con Israele.

"La sospensione dell'accordo militare Italia-Israele annunciata poco fa da parte del governo arriva con grave, colpevole ritardo. Dopo oltre 70mila palestinesi uccisi. Ma è sicuramente una buona notizia. Dopo la batosta presa dagli elettori il governo Meloni sempre più in difficoltà è costretto a fare marcia indietro rispetto all’ottuso No con cui aveva bloccato le nostre richieste di interrompere quegli accordi con Israele. Dobbiamo continuare a incalzarli: a quando le sanzioni?".