Discorso Meloni fa il pieno di like: 98mila su Fb, 171mila su Instagram

Giordano (Arcadia), i due reel pubblicati questa mattina hanno ottenuto 1.134.898 visualizzazioni

14 dicembre 2025 | 17.58
Redazione Adnkronos
Buca i social l'intervento del leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni ad Atreju. La pagina Facebook della premier ha pubblicato 6 post incassando 98 mila like, su un totale di 134 mila interazioni totali. I commenti positivi hanno superato di gran lunga quelli negativi: 6.712 contro 5.421. Sono i primi dati rilevati da Domenico Giordano, spin doctor e amministratore delegato dell'agenzia di comunicazione Arcadia. Sempre restando a Facebook i due reel pubblicati questa mattina hanno ottenuto 1.134.898 visualizzazioni. L’account Instagram, che ha pubblicato anche 6 post, ha incassato 177 mila interazioni e 171 mila like, con un aumento di 5.700 nuovi follower. Mentre i due reel hanno già ottenuto 1.255.000 visualizzazioni.

