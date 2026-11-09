Droni, AI e guerra ibrida: "Come cambia la difesa e perché le imprese sono decisive"

Agli HG Dialogues, il capo di Stato Maggiore dell’Esercito invita a non delegare la sicurezza solo ai militari. Pinotti presenta il modello del Polo nazionale della dimensione subacquea; Folgiero chiede di accettare il costo della geopolitica. Abrams e Marchetti si confrontano sul futuro di Stato e mercato

"Siamo già in guerra, perché stiamo vivendo una guerra ibrida e tutti devono capire che stiamo vivendo una guerra ibrida". Il generale Carmine Masiello, capo di Stato Maggiore dell’Esercito, sceglie parole nette per descrivere il mutamento dello scenario di sicurezza europeo. Lo fa agli HG Dialogues 2026, promossi da HighGround alla Luiss con Adnkronos media partner, durante il panel sul nuovo perimetro della sicurezza nazionale moderato da Giancarlo Loquenzi.

Il messaggio non è che l’Italia stia combattendo una guerra convenzionale, ma che la vulnerabilità del Paese non riguarda più soltanto le forze armate. Masiello richiama l’articolo 52 della Costituzione: la difesa della Patria è "sacro dovere di ogni cittadino". "Non c’è delega", avverte. La sospensione della leva, a suo giudizio, ha favorito l’idea che la sicurezza potesse essere affidata interamente a un numero limitato di professionisti in uniforme.

Tecnologia, addestramento, valori: la svolta dell’Esercito

L’esperienza ucraina è il riferimento della trasformazione in corso. Droni, sistemi autonomi e AI hanno modificato il campo di battaglia e reso inadeguati molti approcci ereditati da trent’anni di operazioni di stabilizzazione. Masiello riassume la propria impostazione in tre pilastri: "tecnologia, addestramento e valori". Il primo serve a recuperare il ritardo accumulato nella corsa all’innovazione; il secondo a preparare le unità allo scenario peggiore, non soltanto alla singola missione; il terzo a garantire la coesione necessaria in condizioni estreme.

La trasformazione, però, non è solo tecnica. "Questa evoluzione tecnologica porta con sé un’evoluzione culturale", osserva il generale. Una sfida particolarmente impegnativa in un’organizzazione gerarchica, dove occorre imparare a valorizzare le idee indipendentemente dal grado. Nella replica finale Masiello torna sulla cooperazione: istituzioni, accademia e imprese devono smettere di lavorare in compartimenti separati. "Questa sinergia non è necessaria, è indispensabile", dice, collegando la difficoltà italiana di dotarsi di un Consiglio di sicurezza nazionale alla difesa delle competenze delle singole amministrazioni.

Pinotti: sotto il mare un modello per il Paese

Roberta Pinotti, già ministra della Difesa e presidente della Fondazione del Polo nazionale della dimensione subacquea, presenta un esempio concreto di questa collaborazione. Il Polo, nato nel 2023, mette insieme Marina, ministeri, industria, università e centri di ricerca per sviluppare capacità in un settore cruciale per la protezione delle infrastrutture critiche. Secondo Pinotti, l’ecosistema coinvolge già circa 300 realtà, tra cui venti grandi imprese.

La Fondazione ha il compito di far incontrare le esigenze operative della Marina e le traiettorie tecnologiche delle aziende, mobilitando anche finanziamenti privati. L’obiettivo non è fermarsi alla ricerca, ma trasformare i prototipi in prodotti industriali. "Nessuno ha un modello come il nostro", sostiene Pinotti, secondo cui l’Italia ha la possibilità di diventare competitiva a livello internazionale nel settore underwater. Non basta, però, confidare nell’inventiva nazionale: "Non possiamo più affidarci all’"io speriamo che me la cavo"". Servono programmazione e una maggiore capacità di cooperazione europea, anche tra gruppi di Paesi disponibili a procedere più rapidamente sulla difesa.

Folgiero: "Il capitale non è patriottico"

Dal versante industriale, l’amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero individua la questione più scomoda: "Siamo pronti a prendere decisioni antieconomiche per motivi geopolitici?". Riportare entro filiere affidabili attività industriali strategiche può significare sostenere costi superiori rispetto alle alternative più economiche sul mercato. "Il capitale non è patriottico", osserva. Occorrono quindi regole e strumenti europei che rendano sostenibili queste scelte.

Folgiero ricorda che la cantieristica è tornata a essere considerata parte essenziale del potere marittimo di una nazione e che l’export della difesa ormai risponde prima di tutto a equilibri geopolitici, non soltanto a prezzo e qualità. Ma il fattore decisivo è la velocità. L’arrivo della physical AI, capace di portare intelligenza computazionale direttamente nelle macchine e nella manifattura, impone alle filiere italiane di accelerare per non perdere competitività.

L’America dopo Trump e il ritardo europeo

Elliott Abrams, già vice consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, vede nelle partecipazioni pubbliche acquisite dall’amministrazione Trump in imprese private una deviazione dal modello americano tradizionale. A suo giudizio, sia questa scelta sia la svalutazione delle alleanze potrebbero essere temporanee, con un ritorno dal 2029 a un rapporto più classico tra governo e mercato. Una richiesta, però, è destinata a restare: gli alleati dovranno spendere di più per la propria difesa. Abrams invita inoltre a non dare per scontata la continuità del successo economico cinese, segnalando il rallentamento della produttività e la crisi immobiliare.

Raffaele Marchetti, direttore del Center for International and Strategic Studies della Luiss, pone invece l’accento sulla necessità di un intervento pubblico più proattivo. Il Golden Power, osserva, non basta: è uno strumento di difesa reattiva, mentre occorre tornare a dare un indirizzo politico allo sviluppo industriale. La scala europea è indispensabile, ma va combinata con le politiche nazionali. La posta in gioco non è soltanto la competitività: riguarda, conclude Marchetti, la capacità dell’Italia e dell’Europa di conservare una propria autonomia strategica.