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Eicma, Meloni: "Numeri importanti, un pezzo del Made in Italy"

durante la sua visita alla manifestazione dedicata alle due ruote

Giorgia Meloni alla Fiera EICMA - (Ipa)
Giorgia Meloni alla Fiera EICMA - (Ipa)
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06 novembre 2026 | 18.03
Redazione Adnkronos
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L’Eicma “è un pezzo del racconto del made in Italy. L’Italia chiaramente è tra i principali produttori e tra quelli più apprezzati e quindi è giusto che si svolga in Italia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la sua visita alla manifestazione dedicata alle due ruote. “Devo fare i miei complimenti perché quest'anno la fiera raggiunge numeri estremamente importanti che non si erano mai visti, quindi continua a crescere continua a migliorarsi. Penso valga la pena venire qui per portare l'attenzione delle istituzioni a un mondo che ci regala grandi soddisfazioni”, ha aggiunto la premier.

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