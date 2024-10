Elezioni regionali oggi, domenica 27 ottobre, in Liguria. Urne aperte domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 per la scelta del presidente della Regione insieme ai trenta componenti dell'assemblea legislativa regionale. Saranno in tutto 1.341.799 gli aventi diritto chiamati a esprimere il proprio voto nei 1.785 sezioni liguri.

La sfida è tra il candidato di centrodestra Marco Bucci e quello di centrosinistra Andrea Orlando, ma sono in tutto nove i candidati. Il sindaco di Genova è appoggiato da sette liste di cui due civiche, una legata al presidente e l'altra più rivolta al mondo moderato. I partiti che lo sostengono sono FdI, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Udc. Anche l'ex ministro e deputato del Pd Andrea Orlando è sostenuto da sette liste: Pd, Avs, M5s, una lista 'personale', una degli amministratori, e altre due legate a parte dei moderati.