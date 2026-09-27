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Elezioni suppletive Camera, seggi aperti fino alle 23 nel collegio Reggio-Locri

Si vota per il seggio lasciato dall'azzurro Cannizzaro, quattro i candidati per il posto a Montecitorio. Urne aperte anche lunedì dalle 7 alle 15

Camera dei deputati - Ipa
Camera dei deputati - Ipa
27 settembre 2026 | 10.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Seggi aperti dalle 7 di questa mattina a Reggio Calabria e nei 70 Comuni della città metropolitana per le elezioni suppletive per il seggio alla Camera lasciato da Francesco Cannizzaro (Forza Italia) dopo la sua elezione a sindaco del capoluogo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Quattro i candidati che si contendono il seggio a Montecitorio: Fabio Roscioli di Forza Italia, candidato per il Centrodestra; Domenico Giannetta di Futuro Nazionale (la sua candidatura rappresenta il primo banco di prova per il partito del generale Vannacci). Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campo largo che si presenta unito e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana Popolare.

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