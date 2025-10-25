Ex pm Matone ordinata 'Dama Ordine Costantiniano di San Giorgio'

circle x black
deputata Lega accede nel 'club' guidato dal principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie

25 ottobre 2025 | 10.58
Redazione Adnkronos
Solenne cerimonia a Roma questa mattina, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme, dove l'ex magistrato Simonetta Matone, oggi deputata della Lega e membro della Commissione Giustizia di Montecitorio, è stata insignita dell'onorificenza di dama del 'Sacro militare Ordine Costantiniano di San Giorgio', guidato dal Gran Maestro SAR il principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie. La cerimonia per l'investitura dei nuovi cavalieri del centro Italia dell'antico ordine cavalleresco dinastico, nato nel XVIesimo secolo, si è svolta alla presenza delle massime cariche dell'Ordine.

Nel pomeriggio cavalieri e dame sono attesi in San Giovanni in Laterano, dove alle 17, dopo la Santa Messa, è previsto il pellegrinaggio giubilare dell'ordine con il passaggio attraverso la Porta Santa della Pontificia Basilica. Serata infine con pranzo dalle 20, presso il Circolo della Caccia ospiti di S.E. il Principe Don Francesco, Principe di Cerveteri. Rigidissimo il dress code: cavalieri in abito blu scuro, camicia bianca (con scarpe nere) e rosetta, dame con abbigliamento adeguato alla circostanza e piccola decorazione. Militari attesi in uniforme ordinaria, veste profilata invece per gli ecclesiastici.

