Una "polemichetta sterile", un "argomento strumentale" e "un'analisi molto superficiale". Così Antonino Monteleone replica, conversando con l'Adnkronos, alla nota congiunta dei tre consiglieri di amministrazione Rai Roberto Natale, Alessandro di Majo e Davide Di Pietro in cui si definisce "flop" il dato d'ascolto dell'esordio di 'Filorosso' in prima serata su Rai3 e si chiede di "rispettare l'identità di Rai3".

"Quindi Massimo Cacciari è contro l'identità di Rai3, Francesco Rutelli è un personaggio contrario all'identità di Rai3, Ferruccio De Bortoli è in contrasto con l'identità di Rai3, questo dicono i consiglieri? -affonda Monteleone- Mi sembra una polemichetta sterile: durante l'estate sono rimasti in silenzio perché il programma ha fatto buoni ascolti, adesso abbiamo cominciato in autunno, l'ascolto certamente non è stato brillante e l'argomento è questo, non hanno un argomento di merito. E' un argomento strumentale, perché viene sfruttato un dato di ascolto per misurare la qualità del prodotto. E' una cosa francamente che da persone così altamente qualificate come i consiglieri Natale, Di Pietro e di Majo sorprende, perché è un'analisi molto superficiale", sottolinea.

Poi aggiunge: "Non ho visto la stessa indignazione per Eleonora Daniele, che giovedì scorso ha fatto il 3,1%, mezzo punto in più di noi in una serata meno difficile. In quel caso non l'hanno fatta questa nota: come mai? Ovviamente non è un attacco ad Eleonora Daniele, non c'è bisogno nemmeno di dirlo, ma quella era una produzione esterna, eppure non si sono indignati, come mai quando sono produzioni esterne i consiglieri di opposizione sono un po' più concilianti? Avevano finito i giga?", ironizza il conduttore.

E sullo spostamento, sottolineato anche dai consiglieri, del secondo degli speciali di 'Mi Manda Rai3' per far spazio a 'Filorosso' nella collocazione del martedì sera il conduttore scandisce: "Non l'abbiamo chiesto noi, e Ruffo (Federico Ruffo, conduttore di 'Mi Manda Rai3', ndr) non è stato cancellato, è stato messo in un'altra giornata", rimarca. I consiglieri del cda "così facendo -prosegue Monteleone- mortificano le decine di professionalità interne all'azienda che anche se il risultato è stato modesto hanno comunque dedicato anima e corpo al loro lavoro, facendo peraltro un paragone di ascolto tra uno speciale di una trasmissione al quale sono stati dedicati diversi mesi di montaggio e un programma che si costruisce settimanalmente: mettono a paragone prodotti diversi, evidentemente non sanno di che parlano".

"E' molto antipatico -chiosa il conduttore di 'Filorosso'- che dei consiglieri di amministrazione della Rai si sentano liberi di mortificare le professionalità interne: attaccano me ma mortificano il lavoro di tutte le persone che si sono dedicate al programma".

Cosa hanno detto i tre consiglieri

Questa la nota congiunta dei consiglieri di amministrazione Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale: "Spiace dover sottolineare il magro risultato conseguito ieri sera da Rai3: nel martedì in cui tutte le emittenti hanno proposto il loro spazio di approfondimento per la nuova stagione, il servizio pubblico è stato surclassato negli ascolti da entrambe le reti private concorrenti. Non è servita a 'Filorosso' nemmeno la consueta ora dedicata a Garlasco, un tema che continua a debordare anche sulle reti Rai nonostante gli appelli dell’Agcom. Il flop di ieri sera è tanto più rilevante se si considera che, per far spazio a 'Filorosso', si è spostata d’imperio la seconda puntata dello speciale di 'Mi manda Rai3', che invece una settimana fa aveva dato ottimi risultati anche negli ascolti. Si torna alla questione nodale dell’identità da restituire a Rai3, un obiettivo per il quale il CdA si era espresso all’unanimità a inizio mandato. Alcune scelte editoriali sembrano fatte invece senza tenere conto delle attese del pubblico della rete".