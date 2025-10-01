circle x black
Flotilla, Meloni: "Iniziativa pericolosa, non capisco l'insistenza"

Sul conflitto in Ucraina e la sicurezza europea: "Russia? Ragionare a sangue freddo, bisogna attrezzarsi"

Giorgia Meloni (Fotogramma)
01 ottobre 2025 | 14.01
Redazione Adnkronos
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni parla oggi, mercoledì 30 settembre, della Flotilla, al suo arrivo a Palazzo Christiansborg, sede del Consiglio europeo informale di Copenaghen. "La cosa più importante è il sostegno europeo a un piano di pace sul quale c'è stata una adesione amplissima dai Paesi arabi a quelli europei. Aspettiamo la risposta di Hamas". "In questa fase, in un equilibrio estremamente delicato e di fronte a una possibilità che sarebbe storica, insistere in una iniziativa che ha margini di pericolosità e irresponsabilità, continuo a non capirlo". "Penso che dopo gli appelli che sono stati fatti dal presidente Mattarella e da altri leader europei, il rischio di una iniziativa che diceva di nascere per una questione umanitaria - e poi si è scoperto che era per forzare un blocco navale - assume dei contorni che sono incredibili". "Siamo in una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare la responsabilità e attendere, mentre c'è un negoziato di pace, è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze del popolo palestinese", ha rimarcato Meloni.

Quella di queste ore "è una fase nella quale tutti quanti dovrebbero capire che esercitare la responsabilità e attendere mentre c'è un negoziato di pace è forse la cosa più utile che si può fare per alleviare le sofferenze del popolo palestinese. Ma forse le sofferenze del popolo palestinese non erano la priorità...".

Guerra Ucraina-Russia e la sicurezza in Ue

"Dobbiamo ragionare a sangue freddo, non bisogna rispondere alle provocazioni" della Russia "e bisogna attrezzarsi" ha detto Meloni, arrivando al Consiglio Ue informale di Copenaghen, dove i temi centrali saranno l'Ucraina e la sicurezza europea.

