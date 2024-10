G7 Interno, foto family delegazioni davanti al carro di Mirabella

Foto di famiglia davanti al carro di Mirabella Eclano, come previsto, per i capi delegazione che partecipano al G7 dei ministri dell'Interno in corso a Villa Orsini. La pioggia intermittente non ha impedito la foto-family con l'obelisco di paglia intrecciata alto 25 metri, simbolo della cittadina e del vertice, sullo sfondo. Nello scatto, oltre al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in posizione centrale, il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, il commissario europeo per gli Affari interni Ilva Johannsson, i ministri dell'Interno francese, Bruno Retailleau, tedesco Nancy Faeser, canadese Dominic Leblanc e giapponese Yoshinobu Kusunoki. Ci sono inoltre il segretario di Stato per il Dipartimento dell'Interno del Regno Unito, Yvette Cooper, il vice procuratore generale degli Stati Uniti Lisa Monaco e Adam Hunter del Dipartimento immigrazione del ministero della Sicurezza interna degli Usa, il direttore di Interpol Jurgen Stock, e la direttrice dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine, Ghada Waly. Dopo la foto i lavori del vertice sono ripresi con la seconda sessione sulla sicurezza nella dimensione Cyber e le Crypto valute.