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Governance Poll, Schifani primo per crescita consenso tra i governatori

Raggiunge il 56 per cento di gradimento, in crescita di 13,9 per cento rispetto al 2022

Governance Poll, Schifani primo per crescita consenso tra i governatori
06 luglio 2026 | 09.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è il governatore italiano che ha registrato il maggiore incremento di consenso rispetto al risultato ottenuto alle elezioni. Secondo il Governance Poll 2026, realizzato da Noto Sondaggi e pubblicato oggi dal Sole24Ore, il Governatore siciliano Schifani raggiunge infatti il 56% di gradimento, in crescita di 13,9 punti percentuali rispetto al 42,1% con cui venne eletto nel 2022. Con un vantaggio di dieci punti percentuali sul secondo governatore (Cirio del Piemonte) in classifica per crescita del consenso.

Un dato che rappresenta il miglior incremento in assoluto tra tutti i presidenti di Regione, "confermando una crescita costante del consenso nei confronti dell'azione di governo portata avanti in Sicilia nel corso della legislatura", spiegano dalla Regione.

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Governance Poll 2026 Schifani crescita consenso
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