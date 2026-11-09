Guerra ibrida, Letta: "L’Italia è l’unico Paese del G7 senza un Consiglio di sicurezza nazionale"

All'incontro di Highground alla Luiss, l’ex sottosegretario chiede una sede permanente per coordinare la risposta alle nuove minacce. Irdi: il potere tecnologico delle imprese sta cambiando il rapporto con lo Stato. Quagliariello: formazione e ricerca devono mettere in comunicazione chi studia, chi produce e chi decide

L’Italia ha avviato il percorso verso una strategia di sicurezza nazionale, ma resta un passaggio istituzionale da compiere: la creazione di un Consiglio di sicurezza nazionale. È il messaggio lanciato da Gianni Letta agli HG Dialogues 2026, l’incontro promosso da HighGround in collaborazione con la Luiss, con Adnkronos media partner, dedicato al rapporto tra sicurezza nazionale, imprese e nuovi equilibri tra pubblico e privato.

"Una strategia ha bisogno di una sede permanente in cui le priorità delle diverse amministrazioni vengano composte e la loro attuazione verificata nel tempo", ha osservato l’ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, oggi membro dell’Advisory Board di HighGround. "Questa sede è e non può essere altro che un Consiglio di sicurezza nazionale". Secondo Letta, dopo l’istituzione di un organismo analogo in Germania nel 2025, "l’Italia è l’unico Paese del G7 a non averne uno".

Il nuovo perimetro della sicurezza

La richiesta si inserisce in una trasformazione che, secondo Letta, ha reso impossibile separare la difesa militare dalla sicurezza economica. Le minacce colpiscono oggi anche dirigenti industriali, reti logistiche, semiconduttori e investimenti. Letta ha citato le operazioni ostili denunciate nei confronti di manager europei della difesa e il caso Nexperia: una controversia sul controllo di un produttore di chip di base che ha esposto la vulnerabilità dell’intera industria automobilistica europea. "Le imprese sono diventate bersagli di operazioni ostili, ma anche depositarie di capacità e tecnologie da cui dipende la sicurezza del Paese", ha sintetizzato.

L’evoluzione è visibile nell’uso del Golden Power. Nato nel 2012 con un perimetro ristretto, si è esteso progressivamente a reti 5G, sanità, credito e agroalimentare. Letta ha ricordato che nel 2014 vennero esaminate otto operazioni, contro 1.081 nel 2025, con appena due opposizioni nell’ultimo anno. Il dato, ha sottolineato, mostra uno Stato che vigila molto di più, ma continua a intervenire soltanto in casi eccezionali. Il mercato deve rimanere la regola.

Il decreto del 22 aprile 2026, che prevede l’elaborazione di una strategia di sicurezza nazionale e un tavolo permanente sulle minacce ibride, rappresenta per Letta un passo avanti, non ancora l’approdo. Perché cyberattacchi, sabotaggi, coercizione economica e disinformazione "non possono essere affrontati da una singola amministrazione".

Irdi: quando la tecnologia diventa potere strategico

La riflessione di Beniamino Irdi, fondatore e CEO di HighGround, ha spostato l’attenzione sul nuovo potere delle aziende tecnologiche. Il problema europeo, ha spiegato, è riuscire ad allineare interessi industriali e interessi strategici senza adottare i metodi di controllo dei sistemi autoritari. Il continente si trova stretto tra la forza del capitale privato americano e la capacità cinese di pianificare industria e innovazione.

A cambiare le regole del gioco sono soprattutto l’AI e la robotica. Il confine tra tecnologie civili e militari si fa sempre meno netto: gli stessi sistemi autonomi possono essere impiegati in fabbriche, porti, ospedali e sul campo di battaglia. Irdi ha citato i circa 700 miliardi di dollari che quattro grandi gruppi tecnologici americani prevede di investire quest’anno in infrastrutture, una somma superiore, nel confronto presentato dal relatore, alla spesa complessiva per la difesa dei 27 Paesi Ue.

"In alcuni di questi settori il privato ha ormai capacità che lo Stato non ha", ha osservato. Da qui la centralità di un nuovo patto tra interesse pubblico e impresa: le decisioni su fornitori, mercati e partner possono generare dipendenze strategiche senza che nessuno le abbia esplicitamente deliberate. "Il pericolo maggiore per noi è non scegliere", ha avvertito Irdi. E in Europa l’assenza di una piena integrazione politica rende le scelte comuni più lente e difficili, proprio quando la concorrenza tra potenze impone tempi rapidi.

La sfida democratica: formare chi decide

Letta ha legato questo problema alla qualità del consenso democratico. Se nei regimi autoritari l’allineamento tra Stato e imprese può essere imposto, nelle democrazie deve nascere da responsabilità, fiducia e comprensione dell’interesse generale. Anche la cooperazione europea, ha aggiunto, non può reggersi su un semplice "vincolo esterno": sulla sicurezza i risultati sono spesso costituiti da crisi che non si verificano, e il consenso "non si può importare, va costruito in casa".

Per questo la formazione è parte della sicurezza nazionale. Letta ha richiamato i dati sulle competenze di lettura degli adulti italiani e sul numero di laureati, insieme al ruolo dell’università e dell’informazione nel formare un giudizio critico. Una democrazia deve saper "governare strumenti come l’intelligenza artificiale senza delegare loro il giudizio", ha detto.

Sul tema si è soffermato anche Gaetano Quagliariello, dean della Luiss School of Government, aprendo i lavori. La sicurezza, ha osservato, non riguarda più soltanto "eserciti, diplomazia, servizi", ma attraversa cavi sottomarini, reti, energia, semiconduttori, dati e AI. La missione dell’università è fare da ponte "tra chi studia, chi produce e chi decide", integrando competenze diverse attraverso formazione e ricerca applicata. Un’esigenza che, nelle conclusioni di Letta, diventa la condizione stessa per conciliare libertà economica, autonomia strategica e tenuta delle istituzioni democratiche.