La platea del Forum di Cernobbio, fatta di imprenditori e manager di primo piano, ha ascoltato attentamente la politica che nella terza giornata dei lavori a Villa d'Este si è confrontata sull'agenda per l'Italia. Gli esponenti di governo, in prima fila i ministri Matteo Salvini, Adolfo Urso e Carlo Nordio, hanno indubbiamente giocato in casa, forti di un consenso che il sondaggio realizzato tra i partecipanti ha evidenziato in maniera inequivocabile: degli oltre 200 intervistati, più dell’80% giudica positivamente l’operato del governo Meloni a metà mandato, il 25% gli dà un voto di 8 o 9, il massimo della scala proposta. Altrettanto netto il giudizio sulle opposizioni, il cui operato è giudicato negativo da oltre il 70% di chi ha partecipato al sondaggio.

Si parte da qui, da un'apertura di fiducia che il mondo dell'impresa conferma e rafforza in questa edizione del Forum nei confronti del governo Meloni. Sia le moltissime voci raccolte dall'Adnkronos in questi tre giorni, sia le conversazioni informali individuano nella stabilità politica il fattore che più degli altri sposta il consenso. Ci sono però anche temi, dall'energia, alle infrastrutture, dalle semplificazioni alla gestione dell'impatto dell'intelligenza artificiale, su cui gli imprenditori chiedono decisioni rapide e risposte efficaci rispetto a esigenze che il contesto internazionale ha reso sempre più stringenti.

Si tratta, sostanzialmente, di una fiducia che va 'difesa' da parte del Governo Meloni con la politica economica e con i fatti, indispensabili perché il consenso, sempre volubile, non vada da un'altra parte.

A giocare sicuramente 'fuori casa'. sono stati i leader dell'opposizione che hanno accettato l'invito a partecipare ai lavori di questa edizione del Forum, Elly Schlein, Carlo Calenda, Matteo Renzi e Angelo Bonelli. Un campo che, copyright del leader di Italia Viva, ha imparato a fare opposizione ma che ancora non è alternativa di governo. Proprio questa interpretazione dello stato dell'arte nel processo di formazione di un centrosinistra di governo, ancora allo stato embrionale, è la più ricorrente nelle valutazioni degli imprenditori. Sono disposti ad ascoltare proposte e idee alternative ma non ritengono ancora credibile l'alleanza, che sia un campo più o meno largo, di forze che ancora non sono in grado di esprimere una prospettiva credibile di alternativa al governo attuale.

I prossimi mesi diranno se il governo Meloni e la sua maggioranza saranno capaci di difendere il consenso acquisito finora e se nel campo del centrosinistra guidato da Elly Schlein potranno farsi strada coesione e credibilità.

Per ora la platea di Cernobbio ha espresso la sua preferenza, piuttosto netta, per la stabilità di questo governo. (Di Fabio Insenga)