circle x black
Cerca nel sito
 

Crosetto bloccato a Dubai, volo cancellato dopo attacco Usa all'Iran

Il ministro della Difesa si trova da ieri negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali

Guido Crosetto - (Fotogramma/Ipa)
Guido Crosetto - (Fotogramma/Ipa)
28 febbraio 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Guido Crosetto bloccato a Dubai. Il ministro della Difesa, che si trova da venerdì negli Emirati Arabi Uniti per motivi personali - era andato a riprendere la famiglia per poi ripartire alla volta dell'Italia -, sarebbe dovuto tornare oggi in aereo ma il suo volo di linea è stato cancellato a causa della chiusura degli spazi aerei decretata in seguito all'attacco di Isarele e Usa all'Iran.

La notizia, anticipata dal Fatto Quotidiano, è stata confermata all'Adnkronos da fonti qualificate.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
crosetto dubai crosetto bloccato dubai crosetto attacco usa iran guido crosetto
Vedi anche
Sanremo, Tullio De Piscopo improvvisa un assolo di batteria in Sala Stampa - Video
Iran, esplosione a Dubai: colonna di fumo da The Palm - Video
Sanremo 2026, Levante: il live a sorpresa in sala stampa con 'Sei tu' - Video
Missili iraniani su Dubai: le immagini - Video
Iran lancia missili su Dubai, turisti 'spettatori' in spiaggia - Video
Dolce & Gabbana, Madonna con il fidanzato alla sfilata - Video
Iran, missili contro base Usa in Bahrain - Video
Iran, balli in strada mentre Usa e Israele colpiscono Teheran - Video
Trump, il videomessaggio al popolo iraniano: "Prendetevi la libertà"
Iran, attacco di Usa e Israele: esplosioni e fumo a Teheran - Video
Sanremo, Balti: "Porto sul palco il ricordo delle donne che non ci sono più" - Video
Kate Moss torna in passerella, da Gucci omaggio a Tom Ford - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza