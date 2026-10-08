Islam: Bizzotto (Lega), 'fermare subito tribunale islamico a Padova, no alla Sharia in Italia'

"Un tribunale islamico a Padova che giudica in base alla Sharia è una follia da fermare subito. In Italia non possono esistere tribunali paralleli e leggi islamiche: esiste solo la legge italiana, e deve valere per tutti. Purtroppo, come già succede in altri Paesi Europei, siamo davanti all'ennesimo tentativo dell'islam politico di imporre le sue regole, dalla poligamia al ripudio, dalle spose bambine alla discriminazione della donna. Cose totalmente incompatibili con la nostra Costituzione e con l'Italia. Questa vicenda dimostra dove ci può portare l'immigrazione fuori controllo e la sottovalutazione dell’islam politico. Una deriva pericolosissima che va fermata immediatamente e senza ambiguità: la Sharia non deve entrare, né oggi né mai, nelle nostre città". Lo dichiara la senatrice della Lega e Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Mara Bizzotto.