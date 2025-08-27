circle x black
Italia-Francia, sui social ad agosto Meloni batte Macron in crescita follower

27 agosto 2025 | 14.16
Redazione Adnkronos
Nel social-confronto a distanza tra Emmanuel Macron e Giorgia Meloni sono gli account della presidente del Consiglio italiana a crescere maggiormente, sia in termini assoluti sia percentuali, in questo mese di agosto. Secondo la società di analisi Arcadia, nell'instant mood dal titolo 'Agosto, Macron mio non ti conosco', ad agosto i follower della premier italiana registrano un +2,35%, pari ad oltre 337mila follower, contro gli 84mila del presidente francese, fermo a +1,44%. La maggiore crescita per Meloni si registra su Tik Tok e Instagram. Sul lungo periodo (gennaio-agosto) invece gli account di Macron recuperano numericamente il passo, oltre 3,1 milioni contro 1,9 milioni di Meloni, seppur cedono negli incrementi percentuali.

