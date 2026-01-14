circle x black
M5S, Carotenuto e gli occhiali smart alla Camera: "Non faccio video in Aula"

Il deputato: "A volte li ho pure usati per fare video 'nascosti', ma solo fuori dalla Camera"

Dario Carotenuto
14 gennaio 2026 | 13.05
Redazione Adnkronos
"I miei sono occhiali 'smart', ma in Aula non ho ripreso nulla, sono i miei occhiali da lettura che indosso sempre...". Lo assicura all'AdnKronos, il deputato del M5S, Dario Carotenuto, la cui immagine con gli occhiali hi-tech, ieri durante l'intervento a Montecitorio del leader Giuseppe Conte, sta girando sui social. Qualcuno ha detto che stava registrando un video in Aula, alla Camera, ricordando quanto già fatto dalla imprenditrice Maria Rosaria Boccia, che nei corridori e in Transatlantico, negli scorsi anni usò occhiali 'smart' per riprese vietate dal regolamento di Montecitorio. Video poi finiti sui social.

"Ma no, io non registravo nulla -sottolinea Carotenuto- . Infatti sui social non trovate nulla. Lampeggiavano magari perché stavo ascoltando un messaggio arrivato su WhatsApp, oppure per una notifica...". "Certo -aggiunge- a volte li ho pure usati per fare video 'nascosti', ma solo fuori dalla Camera, come in Cisgiordania, dove ho ripreso quanto accadeva ai checkpoint".

