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Caso Delmastro, la protesta M5S alla Camera con i cellulari - Video

05 agosto 2026 | 21.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Io ci provo. Dai, fuori queste chat. Un po' di dignità, tirate fuori i cellulari...". Lo ha detto Giuseppe Conte chiudendo l'intervento in aula alla Camera mentre i deputati M5S hanno tirato fuori i cellulari e li hanno mostrati dagli scranni di Montecitorio. Contestualmente, viene riferito, anche i senatori pentastellati (in aula per le comunicazioni di Giorgetti) hanno sollevato i cellulari inscenando un'azione simbolica di protesta e richiamando la campagna #fuorilechat promossa in queste settimane dal Movimento 5 Stelle. Poi dopo il voto sulla questione Delmastro, i deputati del M5S hanno continuato la protesta e sono andati sotto i banchi della maggioranza con il telefono in mano.

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