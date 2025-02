Mafia, giovedì 13 in Senato il libro 'L’altra verità' di Mori e De Donno

In occasione della presentazione del libro del generale Mori e del colonnello De Donno "L’altra verità. Giovanni Falcone, Vito Ciancimino e la lotta alla ‘vera mafia’ che non si è ancora completamente combattuta" (Edizioni Piemme), giovedì 13, alle 16, in sala Koch al Senato della Repubblica, si terrà un inedito confronto sulle sofferte vicende della lotta alla mafia, del processo sulla presunta trattativa Stato-mafia, che si è concluso dopo troppi anni con la assoluzione definitiva del generale Mori, del generale Subranni, del colonnello De Donno e di altri protagonisti della lotta alla mafia.

All'iniziativa della Fondazione ‘Italia Protagonista’ parteciperanno al dibattito, il presidente della Fondazione, Renato Manzini, il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, membro della Commissione Antimafia, gli autori del libro, il generale Mori e il colonnello De Donno, due protagonisti della vita giudiziaria e giornalistica italiana, Michele Santoro, autore di libri e di inchieste su questi argomenti, e l'avvocato Antonio Ingroia, già sostituto procuratore della Repubblica di Palermo. Sarà una occasione certamente particolare e interessante per affrontare una vicenda centrale della storia italiana del dopoguerra. Un confronto di questo tipo non ha precedenti e offrirà sicuramente notevoli spunti di interesse.