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Maldive, Mattarella conferisce onorificenza al Merito ai sub finlandesi che hanno recuperato i corpi degli italiani

Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana a Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist

Sergio Mattarella - (Ipa)
Sergio Mattarella - (Ipa)
30 maggio 2026 | 11.23
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito, motu proprio, l'onorificenza al Merito della Repubblica Italiana ai tre sommozzatori finlandesi, Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist, che si sono distinti nelle operazioni di recupero dei corpi dei sub italiani che hanno perso la vita durante un'immersione nelle acque a largo delle isole Maldive. Lo si legge in un comunicato del Quirinale.

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Mattarella Maldive italiani morti alle Maldive Maldive sub morti onorificenza Mattarella
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