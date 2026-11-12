Manovra, Margiotta (Confsal): "Positivo confronto con Fi su proposte modifica dl finanziaria"

Nella serata di ieri, presso la sede nazionale di Fratelli d’Italia, la delegazione Confsal, guidata dal Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta ha incontrato il primo partito di governo. Presenti i vertici politici e parlamentari: il capo della segreteria politica Arianna Meloni, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e il capogruppo al Senato Lucio Malan.“Siamo molto soddisfatti per il positivo esito dell’incontro e anche per la considerazione mostrata verso Confsal dalla prima forza politica del Paese” dichiara Margiotta, che aggiunge: “Nel corso di un lungo e proficuo confronto, nella prospettiva di una condivisa e anche naturale opera di rimodulazione del disegno di legge nel corso dell'iter parlamentare, abbiamo registrato massima attenzione per le nostre analisi e una significativa apertura verso le nostre proposte”.

“In particolare - continua Margiotta - È stata valutata con molto interesse la proposta Confsal di una diversa allocazione delle risorse stanziate per la riduzione del cuneo fiscale, nella direzione di orientare l’intervento a favore dei salari medio-bassi, anziché verso quelli medio-alti". Una rimodulazione che, secondo la Confederazione, consentirebbe anche di recuperare risorse utili a contribuire all'eliminazione dei tagli previsti dalla manovra in materia di pubblico impiego, di pensioni e soprattutto di scuola e università. Proprio sul settore dell’istruzione: “Siamo ottimisti perché a seguito delle interlocuzioni di questi giorni, confidiamo nell’eliminazione dei tagli attualmente previsti. Abbiamo, infine, chiesto di valutare alcune delle proposte che porteremo a Palazzo Chigi nell'incontro di domani, riguardanti in particolare la sanità, l’erogazione del TFS, la rivalutazione dei contributi previdenziali per una pensione equa e giusta”, conclude il Segretario Confsal.