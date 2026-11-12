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Manovra, Margiotta (Confsal): "Positivo confronto con Fi su proposte modifica dl finanziaria"

Incontro tra la delegazione Confsal, guidata dal Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta e il primo partito di governo - (Ufficio stampa)
Incontro tra la delegazione Confsal, guidata dal Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta e il primo partito di governo - (Ufficio stampa)
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12 novembre 2026 | 12.36
Cristiano Camera
LETTURA: 1 minuti

Nella serata di ieri, presso la sede nazionale di Fratelli d’Italia, la delegazione Confsal, guidata dal Segretario generale Angelo Raffaele Margiotta ha incontrato il primo partito di governo. Presenti i vertici politici e parlamentari: il capo della segreteria politica Arianna Meloni, il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e il capogruppo al Senato Lucio Malan.“Siamo molto soddisfatti per il positivo esito dell’incontro e anche per la considerazione mostrata verso Confsal dalla prima forza politica del Paese” dichiara Margiotta, che aggiunge: “Nel corso di un lungo e proficuo confronto, nella prospettiva di una condivisa e anche naturale opera di rimodulazione del disegno di legge nel corso dell'iter parlamentare, abbiamo registrato massima attenzione per le nostre analisi e una significativa apertura verso le nostre proposte”.

“In particolare - continua Margiotta - È stata valutata con molto interesse la proposta Confsal di una diversa allocazione delle risorse stanziate per la riduzione del cuneo fiscale, nella direzione di orientare l’intervento a favore dei salari medio-bassi, anziché verso quelli medio-alti". Una rimodulazione che, secondo la Confederazione, consentirebbe anche di recuperare risorse utili a contribuire all'eliminazione dei tagli previsti dalla manovra in materia di pubblico impiego, di pensioni e soprattutto di scuola e università. Proprio sul settore dell’istruzione: “Siamo ottimisti perché a seguito delle interlocuzioni di questi giorni, confidiamo nell’eliminazione dei tagli attualmente previsti. Abbiamo, infine, chiesto di valutare alcune delle proposte che porteremo a Palazzo Chigi nell'incontro di domani, riguardanti in particolare la sanità, l’erogazione del TFS, la rivalutazione dei contributi previdenziali per una pensione equa e giusta”, conclude il Segretario Confsal.

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