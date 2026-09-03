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Marco Rizzo presenta il partito "Italia domani", il nuovo progetto politico "del popolo unito" - Video

03 settembre 2026 | 13.36
Redazione Adnkronos
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"Italia domani - Marco Rizzo sarà la nuova proposta politica che metteremo in campo il 3 ottobre con un congresso, un'Assemblea nazionale all'Eur e da lì partiamo rapidamente per segnare un conflitto che non sarà tra destra e sinistra". Lo ha detto Marco Rizzo, lanciando alla Camera dei deputati la sua ultima creatura politica. "Sono passati 80 anni dalla fine della guerra, le motivazioni storiche ci sono tutte ma 80 anni dopo non ha più senso combattere tra destra e sinistra. Dobbiamo unire il popolo come il ceto medio, la classe media, piccola impresa, artigiani, agricoltori, professionisti con la classe lavoratrice. Quindi il 90% della popolazione, quindi non più uno scontro orizzontale destra-sinistra ma uno scontro verticale popolo unito contro l'elite economica e finanziaria", ha spiegato Rizzo.

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