La premier verso l'incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti a Mar-a-Lago. Da Cecilia Sala ai dazi, i temi in agenda

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in volo verso la Florida, dove, a Mar-a-Lago, avrà un incontro con il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. A quanto apprende l'Adnkronos si parlava già da qualche giorno di una missione della premier in Florida, prima dell'Inauguration day, al quale non parteciperà, confermano fonti diplomatiche.

L'incontro con Trump potrebbe essere occasione anche per affrontare il caso di Cecilia Sala, detenuta in Iran dal 19 dicembre scorso, dopo che le autorità italiane, su mandato degli Stati Uniti, hanno arrestato il cittadino iraniano, Mohammed Abedini.

Sul tavolo anche gli altri temi in agenda e centrali nel rapporto Italia-States, tra questi i conflitti in corso, i dazi e il rapporto con la Ue.

Il volo di stato con la premier a bordo è decollato questa mattina da Ciampino, poco dopo le 11, ma ha fatto scalo in Irlanda, all’aeroporto di Shannon, prima di riprendere il volo verso gli States. M

Intanto, mentre si rincorrevano le voci di una possibile missione di Meloni, una conferma parziale è arrivata da Andrea Stroppa, considerato l’uomo di Elon Musk in Italia, che su X ha postato una foto del precedente incontro tra Meloni e Trump a Parigi, l’8 dicembre scorso, accompagnandolo con un “forza presidente Meloni”.

Stroppa ha quindi pubblicato anche una foto con la bandiera dell'Italia e degli Usa che ritrae in primo piano Meloni e Trump vestiti da antichi romani e - in secondo piano - il proprietario di 'X' e di Tesla, Elon Musk.